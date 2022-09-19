حياة كريمة فى الشرقية.. مبادرة أنت الحياة تواصل فعاليات اليوم الثالث

جدة - نرمين السيد - "الفرحة والسعادة" كانت عنوان اليوم الثالث للمبادرة بمحافظة الشرقية، لاسيما الأطفال الذين حضروا مسرح الأطفال الذى نفذته المبادرة.

وأشارت مبادرة حياة كريمة فى بيان لها: "من القلب للقلب مستمرين، والمبادرة مكملة فى المحافظة 6 أيام، بفعاليات كتير، زى ملتقى التوظيف، والقافلة الطبية وورش العمل حرفية والتوعوية".

وتأتى مبادرة أنت الحياة ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة فى محافظات مصر وفى إطار التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

يذكر أن مبادرة أنت الحياة، تندرج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وتستمر بالتواجد فى محافظة الشرقية على مدار ستة أيام من السبت 17 سبتمبر وحتى الخميس 22 سبتمبر الجارى، لتقدم فعاليات ثقافية، وفنية، وأنشطة متعددة، وعدد من ورش العمل فى إطار اهتمام مؤسسة حياة كريمة المستمر ببنية الإنسان المصرى، حيث تهتم أنت الحياة بتقديم أنشطة عديدة تهم كافة الفئات من الأطفال والشباب والخريجين، وكبار السن، ذلك بالمشاركة مع عدة جهات بالدولة على رأسها وزارة الصحة، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومى للمرأة، وصندوق مكافحة الإدمان، والجامعة البريطانية.