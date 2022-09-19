قصور الثقافة تشارك فى فعاليات اليوم الثالث من أنت الحياة بالشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فى فعاليات اليوم الثالث من مبادرة أنت الحياة، التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة، بقرية بحر البقر 2 بمركز الحسينية، والتى تقام فى الفترة من 17 إلى 22 سبتمبر الحالى.





وأشارت الهيئة العامة لقصور الثقافة فى بيان لها، إلى أنها تستمر فى إقامة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، والتى نفذتها الإدارات العامة التابعة لها وهى "الشباب والعمال، القرية، والطفل" بمبادرة "أنت الحياة" التى تنظمها مؤسسة "حياة كريمة" بقرية بحر البقر 2 بمركز الحسينية بفرع ثقافة الشرقية برئاسة أحمد سامى خاطر بإقليم شرق الدلتا برئاسة أمل عبد الله، والتى تقام فى الفترة من 17 إلى 22 سبتمبر الحالى. وشملت العروض لأطفال قرية بحر البقر 2، تقديم مجموعة من الألعاب التى لاقت استحسانهم بشكل كبير، وعروض للمريونت. كما تم تقديم العديد من فعاليات الورش الفنية بمركز شباب بحر البقر 2، مثل ورشة الخيامية، والرسم على القماش، وعمل مشغولات الحلى وكيفية تقسيم الخامة وتشغيلها والأشكال التى يمكن إنتاجها.

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