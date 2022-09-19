ملتقى التوظيف مستمر لليوم الثالث.. أنت الحياة توفر فرص العمل لأهالى الشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس سامى معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، استمرار فعاليات اليوم الثالث لمبادرة أنت الحياة، والتى تنظمها مؤسسة حياة كريمة وذلك فى ثانى محطاتها بقرية شهداء بحر البقر 2 التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتستمر الفعاليات على مدار ستة أيام بداية من 17 سبتمبر الجارى، وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجارى.





وتفقد رئيس مركز الحسينية، فعاليات اليوم الثالث للمبادرة، للتنسيق مع كافة الإدارات المختلفة، حيث أكد استمرار وجود ملتقى التوظيف لكافة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة لكبرى الشركات الوارد بيانها بالإعلان من ضمن فعاليات أنت الحياة. وأشار إلى أن الشركات المشاركة فى مبادرة التوظيف لأهالى بحر البقر 2، هى: "توشيبا العربى - بابا جونز - السويدى - قناة السويس للتأمين - مؤسسة عمال مصر - بوهيما إيجبت لصناعات الكريستال - إندومى - مطعم الدهان".

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