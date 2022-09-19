غدا.. انطلاق «حملة طرق الأبواب» للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة جنوب سيناء، انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة شرم الشيخ، اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى 30 سبتمبر الجارى، فى ضوء استعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ 27 لتغير المناخ " COP27 " المنعقد خلال شهر نوفمبر المقبل.





وقال أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة - بحسب بيان إعلامى للمحافظة صادر مساء اليوم الإثنين، إن حملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا تهدف لرفع الحالة المناعية للمواطنين فى مواجهة المتحورات الجديدة لكوفيد 19 ومحاصرة وباء فيروس كورونا خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتجنب ما حدث فى الموجة الاولى والثانية لفيروس كورونا فى العام الماضى، مؤكدا أن الحملة تستهدف جميع المواطنين والمقيمين فى مدينة شرم الشيخ.

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