وزير الإعلام الصومالى يشيد بدور مصر تجاه بلاده (صور)

جدة - نرمين السيد - نقل داود أويس جامع وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالى، تحيات الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيدا بالدور الذى تقوم به مصر تجاه الصومال.





وطالب جامع، بمزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية فى التعامل مع قضايا الإعلام والإرهاب، كما طالب بزيارة مصر فى وقت لاحق لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون فى المجال الإعلامى.

جاء ذلك خلال لقائه مع الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب، بحضور الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإلياس شيخ عمر سفير الصومال فى القاهرة.

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، على ضرورة التعاون بين البلدين فى مجال الإعلام والتدريب والإنتاج الدرامى والزيارات المشتركة، مضيفا: "المجلس يتبنى برنامج لتدريب الأفارقة ويسعدنا أن يزيد عدد الإعلاميين الصوماليين الذين يتلقون التدريب"، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستكون بداية لعلاقات إعلامية وثيقة مع الصومال.