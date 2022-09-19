المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 08:35 مساءً -

تحت قيادة روي فيتوريا، يواصل منتخب مصر الأول تدريباته بفندق الإقامة ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي ٢٣ و ٢٧ سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.









وشارك في المران الثلاثي المحترف أحمد حجازي و طارق حامد وأحمد حسن كوكا بالإضافة إلى باقي اللاعبين المتواجدين في المعسكر.

كما تواجد الكابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في مران منتخب مصر الأول.

كما أجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة محمد أبو العلا مسحة كورونا لأفراد الجهاز الفني وجميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا قائمة وديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية، وتضم 27 لاعبًا وهم :



حراسة المرمى



محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي



الدفاع



كريم فؤاد، عمر جابر، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، محمود الونش، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح

خط الوسط



حمدي فتحي، طارق حامد، أيمن أشرف، محمود حمادة، إمام عاشور، إسلام عيسى، أحمد سيد زيزو، محمد إبراهيم

الهجوم



محمد صلاح، عبد الرحمن مجدى، أحمد حسن كوكا، مروان حمدي، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه