وزير الصحة: القيادة السياسة حريصة على التنظيم الجيد لمؤتمر المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنه يتابع بشكل دائم ومستمر مع قطاعات الوزارة، كافة تفاصيل خطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ COP27، والمقرر إقامته فى مصر، بمدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيدا بجهود القائمين على تنظيمه.





جاء ذلك خلال ورشة عمل تدريبية تحضيرية للعاملين بقطاع الطب الوقائى، بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، تحت شعار "الإجراءات الوقائية والحماية فى ظل تحديات فيروس كورونا بمؤتمر المناخ" اليوم الاثنين، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى، بحضور الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إن الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالصحة والسكان، أكد حرص القيادة السياسة، على الاهتمام بالتنظيم والإدارة الجيدة للمؤتمر العالمى، مشيرا أنه من الأحداث الدولية التى تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والمنظمات الدولية ومختلف دول العالم، حيث أشاد بالجهود المتكاملة بين قطاعات الوزارة والوزارات والجهات الأخرى المعنية، لإنجاح المؤتمر وإظهار مصر بالشكل الحضارى اللائق بها أمام العالم.

وأشار إلى حرص الوزير على متابعة التقارير الدورية لخطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ "COP27"، والتى تشمل على توفير كافة الخدمات "العلاجية، الوقائية، الإسعافية"، وأيضا تأمين المطارات، والحجر الصحى، وتطبيق الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى تأمين توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم بجميع الفصائل، والبلازما، مؤكدا على الصيانة الدورية للأجهزة الطبية بكافة مستشفيات مدينة شرم الشيخ.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الهدف من تنظيم الورشة التحضيرية، هو مناقشة الدور المحورى للفرق المشاركة فى تأمين الحدث، ومدى استعدادها لاستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر، وتطبيق الإجراءات الوقائية، والإجراءات الاحترازية لـ"فيروس كورونا"، وذلك فى إطار خطة التأمين الطبى للمؤتمر.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، إن وزارة الصحة والسكان تستعد لاستقبال هذا الحدث العالمى، مشيرا إلى أن الفرق الطبية ملتزمة بخطة العمل الخاصة بالتأمين الطبى للوفود المشاركة بالمؤتمر، مؤكدا على أنه يتواصل بشكل دورى مع كافة العاملين المعنيين "أطباء، تمريض، فنيين" للوقوف على التحديدات والعقبات وتذليلها لضمان سير العمل ضمن الخطة.