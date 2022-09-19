رئيس جامعة الأقصر يتفقد إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد

جدة - نرمين السيد - تفقد رئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدى محمد حسين، اليوم الإثنين، أعمال الكشف الطبى الخاص بالطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة للعام الجامعى 2022/ 2023، والذى بدأ بطلاب كلية الفنون الجميلة، وذلك برفقة عميد كلية الفنون الجميلة الدكتور أحمد محيى حمزة، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور أحمد حمدى.





وأشاد رئيس جامعة الأقصر - خلال الجولة - بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبى بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، موضحا أن لجان الشكف الطبى بالكليات تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة. وأكد على الطلاب المتقدمين بضرورة إحضار إثبات الشخصية، واستمارة الكشف الطبى عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية أثناء عملية توقيع الكشف الطبى.

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