محافظ أسيوط: تقديم الدعم للطلاب المتفوقين لتحقيق التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تكريم المحافظ، اليوم الإثنين، للطلاب الفائزين بشهادات وميداليات لاجتيازهم المسابقات الدولية التى نظمتها المؤسسة المصرية للخدمات التعليمية "المسؤولة الحصرية عن المسابقات بالصعيد"، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ وذلك فى إطار اهتمام المحافظة بقطاع التعليم.
ووزع المحافظ - وفقًا لبيان - 25 ميدالية ذهبية و48 ميدالية فضية و82 ميدالية برونزية، بالإضافة إلى شهادات تكريم، معربًا عن تهنئته للطلاب الفائزين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح.
وأشاد بمثل هذه المسابقات التى تهدف إلى روح المنافسة بين الطلاب وتكريم المتميزين والمتفوقين لغرز وتعميق قيم الحب والانتماء لبلدنا الغالى مصر، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالتعليم وتشجيع المتفوقين من الطلاب على مواصلة التميز.
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