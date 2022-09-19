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طبيب الأهلي: شادي حسين خضع لفحوصات طبية شاملة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 07:31 مساءً - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏شادي حسين لاعب الفريق خضع اليوم لفحوصات طبية شاملة اشتملت على إجراء أشعة ‏متعددة وتحاليل، وذلك ‏ضمن الخطوات التي اتبعها النادي في الملف الطبي لكل لاعبي الفريق ‏للتحضير للموسم الجديد.‏

 

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الترحيب بشادي حسين على هامش مران الفريق ‏الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش في أول تواجد له بعد انضمامه رسميًّا لصفوف ‏الفريق قادمًا من نادي سيراميكا كليوباترا بعقد لمدة خمسة مواسم قادمة.‏

 

وسبق أن أجرى لاعبو الأهلي فحوصات طبية شاملة وقياسات بدنية وعضلية واختبارات ‏لقوة ‏التحمل، والاختبارات ‏الخاصة ببصمة القدم، وفقًا لأفضل ‏المعايير العالمية المتبعة في أكبر ‏الأندية الأوروبية والتي ‏تسهم في التوقع ‏المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وبالتالي اتخاذ ‏بعض التدابير التي تمنع ‏حدوث ‏الإصابات.‏

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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