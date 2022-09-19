شكري يستعرض مع نظيره الهولندي رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر cop27

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 07:30 مساءً - على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين ، وزير خارجية هولندا "فوبكه هوكسترا"، حيث تم تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من الملفات الدولية محل الاهتمام المشترك.

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزير شكري أكد على التطلع لتعزيز مختلف ملفات التعاون الثنائي بين مصر وهولندا، مؤكداً على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل المناخ الاستثماري الجاذب في مصر، لاسيما في مجالات التحول الأخضر.

وقد حرص وزير الخارجية، وفقاً لتصريحات المتحدث باسم الخارجية، على الرد على استفسارات نظيره الهولندي بشأن الترتيبات الخاصة بمؤتمر قمة المناخ القادمة، مستعرضاً أهم ملامح وأهداف رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر، والحاجة إلى توافق المجتمع الدولي على خطة عمل واضحة تحقق أهداف وتطلعات العمل المناخي الدولي. كما ناقش الجانبان عملية الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ عقد العمل من أجل المياه، والذي تتولى هولندا دوراً تنسيقياً هاماً فيه، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية على الدول النامية والدول الأفريقية علي وجه الخصوص، والوضع الجيوستراتيجي الدولي الراهن.