المنطقة الأزهرية بشمال سيناء تنهى استعدادها للعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - قال مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية الشيخ محمد سعد خضر، إنه تم الانتهاء من الاستعدادت للعام الدراسى الجديد طبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.





وأضاف مدير عام المنطقة - فى تصريح اليوم الاثنين - أن الاستعدادات تمت طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد الذى سيبدأ أول أكتوبر المقبل، مشددا على الالتزام بالمواعيد التى ستعلن قبل بدء الدراسة بجميع المعاهد والمراحل التعليمية تحقيقا للانضباط والالتزام والعدالة بين جميع العاملين. ومن ناحية أخرى، أكد مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء كليب راشد مغادرة فوج المحافظة للمشاركة فى برنامج "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات والبرامج للشباب. وقال إن برنامج "أهل مصر" يهدف إلى تعريف الشباب ببلدهم والحفاظ على الهوية المصرية وإثراء معلومات الشباب وغرس روح الانتماء لديهم، مع العمل على تطوير مهاراتهم والارتقاء بها.

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