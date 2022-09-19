شكرى يبحث مع وزير خارجية مالطا التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزيران على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتشعبها، كما تشاورا فى ملفات عديدة على جدول الأعمال تشمل قطاعات النقل والغاز ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتنسيق بين البلدين فى المحافل الدولية.

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