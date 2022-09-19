وزير الإعلام اليمنى: مصر قلب العروبة.. واستلهمنا تجربتها فى كل المجالات

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جاء ذلك على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب، بحضور الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
واستهل الكاتب الصحفى كرم جبر، اللقاء بالترحيب بالوزير والوفد المرافق له، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية اليمنية على مدار التاريخ.
وأضاف: "نتمنى أن تهدأ الأمور فى اليمن ويعود اليمن السعيد سندًا للعروبة والإسلام"، مشيرًا إلى استعداد مصر للتعاون مع اليمن فى كل المجالات.
وأوضح أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للإعلام، بمد جسور التعاون مع الدول العربية الشقيقة، ومساندة الدول العربية كافة والعمل على التقريب بين الدول والشعوب دون التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.
من جانبه عبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر مطهر الإريانى، عن شكره على كرم الضيافة، مضيفًا أن مصر بلد العروبة، قائلًا: "لو مصر بخير الوطن العربى يكون بخير، لأن مصر هى قلب الوطن العربى".
وأضاف أن مصر محمية بإرادة الله وستتجاوز جميع التحديات، مؤكدًا أن مصر ولها دور كبير فى كل المجالات، أن اليمن استلهمت التجربة المصرية فى كل المجالات.
وطلب الإريانى، التعاون مع مصر فى مجال الإعلام، ودعم مصر لليمن ومساعدتها فى النهوض من عثرتها وعودة الحياة إلى طبيعتها.
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