وزير الخارجية يلتقى نظيره البرتغالى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لتصريح أدلى به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فإن المحادثات عكست العلاقات المتميزة التى تجمع البلدين، والتى تتجلى فى التعاون القائم فى مجال التعليم ممثلا فى افتتاح الجامعة البرتغالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومجال الصحة والتعاون الثلاثى فى إفريقيا، وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية، بالإضافة إلى دعم البرتغال لعملية التحول والتطوير التى تشهدها مصر اقتصاديا وتنمويا.
وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزيرين استعرضا آخر التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتركزت المناقشات على استعراض تطورات الأزمة الليبية، والأزمة الأوكرانية وتأثيراتها على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة، وكذلك تطورات استضافة مصر ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مع التطلع لمشاركة رفيعة المستوى للبرتغال فى المؤتمر.
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