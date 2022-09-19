محافظ مطروح يوجه بالاستعداد التام والجاهزية لمواجهة السيول

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ مطروح خالد شعيب اليوم الإثنين، على ضرورة الاستعداد التام والجاهزية لمواجهة السيول وأى طارئ خاصة مع المتغيرات المناخية التى يشهدها العالم، وقيام كل الجهات المعنية بدروها ومسئولياتها مع التخطيط الجيد والتنفيذ الفعلى للمهام والمتابعة المستمرة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم بحضور جميع الجهات المعنية بالمحافظة، لمراجعة الاستعدادات النهائية لموسم الأمطار ومواجهة السيول. ووجه محافظ مطروح - وفقا لبيان - بمراجعة وتدقيق كافة البيانات الخاصة بمعدات وأجهزة مواجهة السيول ومخرات السيول ومواقعها وتحديد اتجاه كل مخر ومسار المياه ونقاط تجمعاتها سواء داخل المدن أو خارجها وعلى الطريق الدولى الساحلى، ومراجعة صيانة أعمدة الكهرباء والأسلاك والعزل والحفاظ على الأرواح والممتلكات مع تسير حركة المواطنين والسيارات، بجانب مراجعة تصريف شنايش المطر بالشوارع وتطهيرها مبكرا.

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