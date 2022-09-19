وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الهولندى استعدادات مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، مع فوبكه هوكسترا وزير خارجية هولندا، وتم تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من الملفات الدولية محل الاهتمام المشترك.





وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكرى أكد على التطلع لتعزيز مختلف ملفات التعاون الثنائى بين مصر وهولندا، مؤكدا على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات فى ظل المناخ الاستثمارى الجاذب فى مصر، لاسيما فى مجالات التحول الأخضر. وحرص وزير الخارجية، وفقا لتصريحات المتحدث باسم الخارجية، على الرد على استفسارات نظيره الهولندى بشأن الترتيبات المتعلقة بمؤتمر قمة المناخ القادمة، مستعرضا أهم ملامح وأهداف رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر، والحاجة إلى توافق المجتمع الدولى على خطة عمل واضحة تحقق أهداف وتطلعات العمل المناخى الدولى. كما ناقش الجانبان عملية الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ عقد العمل من أجل المياه، والذى تتولى هولندا دوراً تنسيقياً هاماً فيه، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية على الدول النامية والدول الإفريقية على وجه الخصوص، والوضع الجيوستراتيجى الدولى الراهن.

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