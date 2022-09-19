محافظ الدقهلية يتابع ترفيق مساكن شرق المنصورة والجلاء 

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، الموقف التنفيذى لتوصيل المرافق بمشروع مساكن أرض حى شرق المنصورة ومساكن الجلاء فى إطار مشروع "تطوير عواصم المحافظات" والمدن الكبرى بمدينة المنصورة.





جاء ذلك فى اجتماع موسع، اليوم الإثنين، مع مسئولى القطاعات التنفيذية القائمة على تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات، بحضور ممثل عن صندوق التنمية الحضارية التابع لمجلس الوزراء أسامة إسماعيل، ومدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية أميمة متولى، وممثل شركة المياه والمهندسة منال بدران، وعدد من القيادات التنفيذية الأخرى.

وناقش الاجتماع تذليل العقبات أمام توصيل المرافق، وتقرر تشكيل لجنة مشتركة لمعاينة المواقع المقترحة بمنطقة المشروع لإنشاء محطة مياه لتغذية المشروعات المذكورة، كما تم بحث إمكانية المشاركة المجتمعية بتكلفة المرافق للمشروعات المستفيدة مع مشروع عواصم المحافظات.

وأشار المحافظ إلى أن المشروعات الجارية بمشروع عواصم المحافظات تشمل إنشاء 11 برجا سكنيا بعدد وحدات سكنية 660 وحدة على أرض حى شرق المنصورة، و7 أبراج سكنية بعدد 717 وحدة سكنية بأرض مساكن الجلاء، مضيفا أنه سيتم تنفيذ مشروع إسكان على أرض سجن المنصورة لتوفير المزيد من المساكن للمواطنين.

كما لفت المحافظ إلى مشروعات تطوير منطقة "سوق ستوتة" بتكلفة 143 مليون جنيه، وتطوير منطقة سندوب بتكلفة 116 مليون جنيه.

ووجه الدكتور مختار جميع الجهات المشاركة فى المشروعات بسرعة التنفيذ والعمل المستمر من أجل تذليل العقبات التى تعترض إنجاز المشروعات.