انت الان تتابع خبر عاجل.. تحسين مرتبات المعلمين.. مشروع كبير هيجيب الخير بتجهزه وزارة التربية والتعليم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحرص وزارة التربية والتعليم على السير في خطواتها لتنتهي من مشروع كبير يعمل على تحسين مرتبات المعلمين المالية والمحلية، وتوفير الكثير من المكافآت عن كل المجهودات التي يبذلها وعمل إضافي يقومون به طوال العام الدراسي.

وأعلن مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم أن هذا المشروع الخاص به يتبناه الوزير رضا حجازي، وهو الذي يستهدف أولاً تحسين كل الأوضاع الخاصة بالمعملين وتحقيق الرضا الوظيفي الكامل عندهم، وسكون يكون مرتبط بمكافأة المعلمين على الجهد الكبير والعمل الإضافي الذين يقومون به.

وقال المصدر خلال العديد من التصريحات أن مكافأة المعلمين على الجهود الإضافية داخل المدارس، وسيكون على هيئة نقاط توضع في حساب المعلم حتى يستفيد منها لاحقاً، والملامح الأولي للمشروع أن أي معلم يحصل على حصص زيادة سوف يحصل على مقابل مادي ومكافأة تتلائم مع الجهد الذي قام به، وهو مشروع كبير سوف يتم الإعلان عنه قريباً.