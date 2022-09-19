انت الان تتابع خبر أسعار البنزين الجديدة.. موعد وتوقعات حولها خليك أول واحد يعرفها من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت العديد من المصادر المطلعة في وزارة البترول بالكشف عن موعد إعلان أسعار البنزين الجديدة وكل المواد البترولية الأخرى، وهي من أكثر الأشياء التي تشغل بال جميع المواطنين في الوقت الحالي.
موعد أسعار البنزين الجديدة وكل المواد البترولية
وسوف يتم الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة وكل المواد البترولية يوم 20 أكتوبر 2022، وهذا يأتي بعد انتهاء اجتماعات لجنة تسعير البنزين وكل المنتجات البترولية وعرض التوصيات على جميع السلطات المختصة لإقرار تنفيذها.
توقعات حول أسعار المواد البترولية
وأشار المصدر إلى أنه يوجد العديد من التوقعات حول أسعار البنزين الجديدة والتي تدل على اتجاه التثبيت لجميع الأسعار الحالية إلى نهاية 2022، ونجح قطاع البترول في تصدير شحنات إضافية من الغاز الطبيعي نتج عنه الحصول على مكاسب تساعد الوزارة في إبقاء الأسعار كما هي بدون زيادة عليها حالياً.