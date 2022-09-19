موعد طرح شريحة المحمول الصديقة للبيئة لعملاء وي.. المصرية للاتصالات بتفرحكم بالجديد

وأكد حامد أنه سوف يتم طرح شريحة المحمول الصديقة للبيئة لعملاء وي قريباً بشكل نهائي، وهي تكون بتكنولوجيا مختلفة تساعد في التسهيل على العميل الانتقال من الشريحة القديمة إلى الشريحة المدمجة في الهواتف المحمولة بتكنولوجيا وجودة خدمة أفضل.

وأضاف عادل حامد أن الشركة تعمل في نفس الوقت على تحسين جودة الخدمات المقدمة لكل العملاء، وتعمل الشركة بشكل مستمر على إنشاء 2000 برج محمول بجميع المحافظات خلال عامين، وتم إنشاء بشكل نهائي المرحلة الأولى وجاري استكمال باقي الأبراج، والممولة عن طريق تمويل بنك التنمية الأوروبي، وهو الذي وقعته الشركة لتستكمل التنمية.