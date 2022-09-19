انت الان تتابع خبر حقيقة زيادة مصروفات الكتب لطلاب النظام التعليمي الجديد.. التعليم حسمت الأمر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين عن حقيقة زيادة مصروفات الكتب لطلاب النظام التعليمي الجديد، وذلك في الصفوف الأولي من رياض الأطفال إلى الصف الخامس الابتدائي.

ونفي مصدر في وزارة التربية والتعليم كل ما انتشر حول زيادة مصروفات الكتب لطلاب النظام التعليمي الجديد، وقال أن الأسعار الخاصة بالكتب المطورة لجميع الطلاب في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة غربي ولغات مطابقة لمصروفات العام الماضي، ويتم إضافة لها 10% رسوم إضافية لكلاً من المدارس الخاصة “عربي، لغات”.

وأعلن أيضاً أنه سوف يتم توريد الكتب للمدارس من خلال الشركات المتعاقدة مع الوزارة، وسوف يتم إلزام المدارس بأسعار الكتب المقررة بدون تحصيل أي زيادة عليها، وتصل مصاريف الكتب في رياض الأطفال 402 جنيه، وأولى ابتدائي 460 جنيهاً، والصفين الثاني والثالث الابتدائي 517 جنيهاً، والرابع الابتدائي 747 جنيهاً.