محمد صلاح يرثى الملكة إليزابيث الثانية: قلبى مع العائلة المالكة فى هذا اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 06:30 مساءً - حرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على رثاء الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" والتى توفيت قبل أيام.

وقال محمد صلاح، "اليوم، يقوم شعب بريطانيا العظمى والعالم بتكريم وتوديع جلالة الملكة إليزابيث الثانية بشكل نهائي، إحياءً لذكرى تراثها وخدمتها التى لا تتزعزع، قلبى مع العائلة المالكة فى هذا اليوم التاريخي والعاطفي".

محمد صلاح

وكان فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، قد خطف فوزا قاتلا من ضيفه أياكس أمستردام الهولندى، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2022-2023.

أحرز النجم المصرى محمد صلاح الهدف الأول لصالح ليفربول الإنجليزى في الدقيقة 17 من زمن المباراة، ثم نجح محمد قدوس في تسجيل هدف التعادل لصالح أياكس أمستردام في الدقيقة 27 من زمن المباراة، ثم أحرز جويل ماتيب هدف الفوز القاتل للريدز بالدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

ونجح محمد صلاح في ضم أياكس أمستردام لقائمة ضحاياه فى مسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما لعب ضد الفريق الهولندي في مواجهتين سابقتين بقميص ليفربول، ولم يستطيع هز شباكه أو صناعة أى هدف.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع ليفربول على ملعب "آنفيلد" بدوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا متخطيا الأسطورة ستيفن جيرارد الذى يملك 14 هدفا.

كما رفع محمد صلاح رصيده إلى 41 هدفا فى دورى أبطال أوروبا، ليعادل السجل التهديفى للنجم البرازيلى نيمار دا سيلفا فى قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

وبات النجم المصرى محمد صلاح، قريبا من الرقم المسجل باسم النجم الإيفوارى السابق ديديديه دروجبا الذى يعتبر أفضل هداف أفريقي في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 44 هدفا.