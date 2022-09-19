السياحة: 100 ألف جنيه خطاب ضمان و3 آلاف رسوم بوابة العمرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - أعلنت غرفة شركات السياحة، أن آخر موعد لتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية ونظيرتها السعودية لموسم 1444 هـ عبر البوابة المصرية للعمرة هو الأربعاء المقبل الموافق 21-9-2022 حتى إنتهاء مواعيد العمل الرسمية في تمام الساعه الثانية ظهراً، علي أن تستكمل الشركات باقي إجرائاتها بالإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة حتى تمام الساعه الثالثة ظهراً من نفس اليوم، ولن تقبل أي طلبات توثيق للعقود بعد هذا الموعد.
وقالت الغرفة، في خطاب للشركات اليوم، إنها تلقت خطابا وزارة السياحة والمتضمن أنه في في ضوء قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة، فقد صدر قرار وزير السياحة والآثار رقم 299 لسنة 2022 والصادر بتاريخ 2022/9/15 والمتضمن في مادته الأولي الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم عمرة 1444 هـ والمقدرة بمبلغ 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) (بإيصال واحد) كرسم إعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة ورسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة وشهادة البيانات وتحصل هذه الرسوم نقدأ أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ويتم إيداع المبلغ بحساب وزارة المالية في بنوك (الأهلي المصري – مصر – القاهرة) بجميع فروعها والتي تقوم بأداء خدمة التمويل الحكومي، حيث ستقوم بقبول الإيداعات النقدية الخاصة بالحساب المذكور تسهيلاً على الشركات المودعة، حيث تقوم الشركة بعد إيداع المبالغ بإرفاق إيصالات السداد على، موقع وزارة السياحة والآثار، أما فيما يخص خطاب ضمان العمرة، ففي ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لهذا الموسم والصادر من وزارة السياحة والآثار وما تضمنته بالفقرة الثالثة: القواعد والإجراءات الخاصة بالشركة السياحة المنفذة للرحلة - بند 15: يسدد تأمين مؤقت 100 ألف جنية لصالح وزارة السياحة والآثار ويُسدد بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وبناء عليه، فإنه يجب علي شركة السياحة التي أستوفت الشروط والإجراءات الخاصة بتوثيق عقود العمرة للموسم الحالي، وضع خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه مصري) لمدة 12 شهر بغرض تنظيم رحلات العمرة، أو إصدار شيك مقبول الدفع بقيمة 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه مصري) لصالح وزارة السياحة والآثار بغرض تنظيم رحلات العمرة.