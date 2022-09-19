السياحة: 100 ألف جنيه خطاب ضمان و3 آلاف رسوم بوابة العمرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - أعلنت غرفة شركات السياحة، أن آخر موعد لتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية ونظيرتها السعودية لموسم 1444 هـ عبر البوابة المصرية للعمرة هو الأربعاء المقبل الموافق 21-9-2022 حتى إنتهاء مواعيد العمل الرسمية في تمام الساعه الثانية ظهراً، علي أن تستكمل الشركات باقي إجرائاتها بالإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة حتى تمام الساعه الثالثة ظهراً من نفس اليوم، ولن تقبل أي طلبات توثيق للعقود بعد هذا الموعد.

وقالت الغرفة، في خطاب للشركات اليوم، إنها تلقت خطابا وزارة السياحة والمتضمن أنه في في ضوء قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة، فقد صدر قرار وزير السياحة والآثار رقم 299 لسنة 2022 والصادر بتاريخ 2022/9/15 والمتضمن في مادته الأولي الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم عمرة 1444 هـ والمقدرة بمبلغ 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) (بإيصال واحد) كرسم إعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة ورسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة وشهادة البيانات وتحصل هذه الرسوم نقدأ أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

ويتم إيداع المبلغ بحساب وزارة المالية في بنوك (الأهلي المصري – مصر – القاهرة) بجميع فروعها والتي تقوم بأداء خدمة التمويل الحكومي، حيث ستقوم بقبول الإيداعات النقدية الخاصة بالحساب المذكور تسهيلاً على الشركات المودعة، حيث تقوم الشركة بعد إيداع المبالغ بإرفاق إيصالات السداد على، موقع وزارة السياحة والآثار، أما فيما يخص خطاب ضمان العمرة، ففي ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لهذا الموسم والصادر من وزارة السياحة والآثار وما تضمنته بالفقرة الثالثة: القواعد والإجراءات الخاصة بالشركة السياحة المنفذة للرحلة - بند 15: يسدد تأمين مؤقت 100 ألف جنية لصالح وزارة السياحة والآثار ويُسدد بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

وبناء عليه، فإنه يجب علي شركة السياحة التي أستوفت الشروط والإجراءات الخاصة بتوثيق عقود العمرة للموسم الحالي، وضع خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه مصري) لمدة 12 شهر بغرض تنظيم رحلات العمرة، أو إصدار شيك مقبول الدفع بقيمة 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه مصري) لصالح وزارة السياحة والآثار بغرض تنظيم رحلات العمرة.