محافظ دمياط تبحث تنفيذ أعمال التغذية البديلة للكهرباء لعدد من المستشفيات

جدة - نرمين السيد - وجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، ببدء تنفيذ أعمال التغذية البديلة للكهرباء لمستشفى الحميات والأمراض الصدرية بالمحافظة هذا الأسبوع والانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى، نظرا لحيوية الطرق المحيطة بهما.





جاء ذلك خلال اجتماع محافظ دمياط مع الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة والمهندس أحمد أبو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط، لبحث موقف تنفيذ أعمال التغذية البديلة للكهرباء لعدد من المستشفيات. واستعرضت المحافظ ملامح الخطة والتى ستبدأ بمستشفى الحميات والأمراض الصدرية بدمياط لتعزيزهما بمصادر إضافية للكهرباء، وذلك فى إطار مخطط رفع كفاءة العمل بالمنشآت الطبية، كما ناقشت مسار التنفيذ.

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