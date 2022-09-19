«حياة كريمة» تقدم 55 ألف خدمة تعليمية للطلاب تزامنا مع عودة المدارس (صور)

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ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية فى مختلف محافظات الجمهورية، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتسعى المؤسسة لتقديم الدعم اللازم لطلاب قرى حياة كريمة وذلك بسداد المصروفات الدراسية بالإضافة إلى إمدادهم بالمستلزمات المدرسية ليصل إجمالى المستفيدين من المبادرة نحو 40 ألف طالب وطالبة فى عشرين محافظة من محافظات الجمهورية.
يأتى ذلك تزامنًا مع عودة المدارس وبداية العام الدراسى الجديد حيث حددت المؤسسة مجموعة من المعايير للاستفادة من المبادرة يأتى فى مقدمتها أن يكون الطالب من خارج الفئات المعفاة من سداد المصروفات، وذلك بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية مع وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية.
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