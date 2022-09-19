وزير التعليم: دمج المواد الرقمية بقنوات مدرستنا مع البرامج الدراسية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى اليوم الاثنين، رحب الوزير بالحضور، مثمنا دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الفترة الأخيرة، آملا إلى استمرار التعاون بين الوزارة والتنسيقية فى العديد من الملفات.
وأكد الوزير أن تطوير التعليم مستمر، وهو ضمن خطة دولة، مشيرا إلى أنه لا بد أن يلمس المواطن ثمار التطوير، ولا بد أن يصل إلى المدرسة وهذه هى الخطة التى سنعمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه سيتم دمج المواد الرقمية المعرفية بقنوات مدرستنا والمنصات التعليمية مع البرامج الدراسية داخل المدرسة بآليات على الأرض.
وهنأ الوفد الدكتور رضا حجازى بمناسبة ثقة القيادة السياسية فيه واختياره وزيرا للتعليم، مؤكدين حرصهم على التواصل بصفة دائمة مع الوزارة فى العديد من القضايا التى تهم المواطن المصرى.
وضم الوفد، النائب عمرو يونس، وطاهر أبو زيد، والنائب عمرو درويش، والنائبة رشا فايز، والنائب أحمد قناوى، والنائب أحمد فوزى، والنائب محمود تركى، ومحمود رمزى، وأحمد البشبيشى.
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