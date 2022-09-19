حياة كريمة.. جامعة طنطا: تنظم قافلة تنموية شاملة بالسنطة

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة طنطا، اليوم الإثنين، قافلة تنموية شاملة إلى قرية كفر سليمان عوض بمركز السنطة بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1195 حالة من خلال 12 عيادة.





وأكد الدكتور محمود زكى - فى بيان اليوم - أن الجامعة تكرس جهودها لدعم المبادرات الرئاسية لاستهدفها النهوض بواقع الحياة فى المجتمع المصرى وتحسين الظروف المعيشية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030، موضحًا أن قافلة اليوم ساهمت بمبادرتين رئاسيتين "100 مليون شجرة"، و"حياة كريمة". كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة فى مبادرة "100 مليون شجرة". وفى سياق آخر، أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد زكى أن زراعة ألفين شجرة متنوعة داخل حرم الجامعة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"، يحقق معدلات إيجابية فى مؤشرات استدامة العمران فى الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بما يكفل تنفيذ خطة الجامعة الاستراتيجية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفا أن التفاصيل المعمارية والعمرانية لها بالغ الأثر فى تحقيق التفاعل بين الطلاب والبيئة التعليمية، مع تعزيز روح الانتماء بين الطلاب لجامعتهم. ووجه رئيس الجامعة بضرورة تكثيف المناطق الخضراء والمظللة، وتحقيق مشاركة كبيرة من الجامعة فى مبادرة "100 مليون شجرة"، لتوفير مساحات ملائمة لانتظار وجلوس الطلاب وممارسة الأنشطة الطلابية، مشددا على أهمية استخدام تقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة فى المظلات وأسطح مبانى ومنشآت الجامعة للتحول نحو تجمعات تعتمد على الطاقة النظيفة وتحد من التلوث البيئى بالتكامل مع الدور الهام الذى تلعبه العناصر النباتية والخضراء فى الحفاظ على البيئة.

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