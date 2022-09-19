وزير الدفاع يلتقى نظيره الهندى (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، راجناث سينج وزير الدفاع بجمهورية الهند والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليا، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.





وأجريت لوزير دفاع جمهورية الهند، مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والهندية. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة، اعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة المصرية والهندية فى مختلف المجالات العسكرية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين. من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية الهند، عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى، متمنيا أن تشهد المرحلة المقبلة دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكرى لكلا البلدين. كما وقع وزراء دفاع البلدين، مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكرى تضمنت أهم الأنشطة التى تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والهندية والسفير والملحق العسكرى الهندى بالقاهرة.

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