سفير مصر بالكويت: لجنة فنية لوضع الضوابط المنظمة لإجراءات اعتماد عقود العمل

جدة - نرمين السيد - أكد سفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت، أنه تم التوافق مع الجهات المعنية بدولة الكويت على أهمية عقد لجنة فنية مشتركة تحت مظلة وزارتى خارجية البلدين، لوضع الضوابط المنظمة لإجراءات اعتماد عقود العمل، بهدف التيسير على أصحاب الأعمال فى الكويت والعمالة المصرية، وتماشيًا مع القواعد المنظمة وفقًا لقانون العمل.





وقال السفير أسامة شلتوت، اليوم الإثنين، إنه فى إطار حرص سفارة جمهورية مصر العربية بدولة الكويت الشقيقة على تيسير الإجراءات الخاصة بالتصديق على عقود العمل من خلال مكتب التمثيل العمالى بالبعثة، سيتم تفعيل كافة إجراءات التيسير لعقود العمل والتى تم الاتفاق عليها مع الجانب الكويتى لحين عقد اجتماع عاجل للجنة الفنية المشتركة المشار إليها، لوضع إطار ثنائى شامل لنظام عقود العمل. وثمن السفير جهود دولة الكويت الشقيقة فى الحفاظ على حقوق العمالة الأجنبية، والحرص على مصالح أصحاب الأعمال لتحقيق الفائدة المرجوة للجانبين.

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