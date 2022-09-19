تخصيص 1.6 مليار جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بمركز إسنا

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الإثنين، تخصيص مليار و650 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بمركز إسنا ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى يتم تنفيذها بمركزى إسنا وأرمنت بالأقصر لتحسين الخدمات لأكثر من 600 ألف نسمة من سكان المركزين.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ لمتابعة انتظام العمل بالمشروعات التنموية الجارى تنفيذها بقرى المركز ضمن المبادرة. وتفقد المحافظ محطة معالجة الحلة والدير الثلاثية وموقعها بقرية زرنيخ لخدمة قرى شرق إسنا بتكلفة إجمالية لتنفيذ مشروع الصرف بقرى الشرق تتجاوز 750 مليون جنيه، كما استمع المحافظ لشرح من مدير أعمال مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمركز إسنا المهندس حسام الأنصارى. واطلع المحافظ على نسب العمل بمشروع الصرف الصحى لقرى جنوب غرب إسنا والتى تشمل قرى وابورات المطاعنة والنجوع بحرى والنجوع قبلى وتوماس "1" وتوماس "2" وتوماس الوسطى والقرايا والنمسا والمساوية والعضايمة وجزيرة راجح الدقيرة والسريب وكومير وترعة ناصر، حيث يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى لهذه القرى بتكلفة تتجاوز 900 مليون جنيه لخدمة أكثر من 500 ألف نسمة من سكان هذه القرى.

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