احتفالية كبرى بالقاهرة لتجهيز 400 عروسة

جدة - نرمين السيد - أعلن خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم إقامة احتفالية كبرى يوم الجمعة المقبل لتجهيز 400 عروسة بالتنسيق مع المجتمع المدنى، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".





وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا العدد من الفتيات اللائى تم تجهيزهن يعد الأكبر بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم منحهن الأجهزة الكهربائية بالكامل وبعض المفروشات وأدوات المطبخ.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديرى مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين، وشارك فيه لأول مرة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالقاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة أن خطة الدولة بالتوسع فى إقامة منافذ بيع السلع الغذائية فى إطار حرصها على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية أحدثت توازن للأسعار بالأسواق حيث تم توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية مشيرا إلى أن المحافظة ستتوسع خلال الفترة القادمة فى إقامة تلك المعارض بالتعاون مع المجتمع المدنى، كما سيتم التوسع فى إنشاء أسواق جملة على غرار سوق العبور لإحداث توازن بالأسعار.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة تكثيف الحملات التموينية المشتركة بين مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمنافذ للتأكد من توافر السلع الغذائية وصلاحيتها وعدم المغالاة فى الأسعار.

وأشار محافظ القاهرة خلال الاجتماع إلى أن سعى الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لخلق مجتمع متكامل لمواطنى المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا يتجسد فى عدد من المشروعات كالأسمرات وأهالينا، وروضة السيدة والمحروسة، وغيرها مضيفا أنه تم تسكين 43 ألف أسرة مستحقة حتى الآن بمساكن حضارية وأن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون مؤثثة ومزودة بكل الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم حيث تضم وحدات صحية، ومركز شباب، ومدارس، وخطوط نقل عام، ومخابز.