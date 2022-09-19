وزير الشباب والرياضة يطلق مبادرة "ساند" لتشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 04:29 مساءً -

أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مبادرة "ساند" لدعم وتشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية، بتنظيم الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ووحدة السياسات وتطوير الاعمال ومكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.

وقال صبحى: "نولى بالغ الاهتمام بالمبادرات والبرامج والمشروعات المتعلقة المرتبطة بتأهيل الشباب وتمكينهم وتحفيزهم على مواجهة المتغيرات المجتمعية والتي شهدت نمواً متزايداً خلال الفترة الماضية، وخاصة بين شريحة الشباب".

واستمع الدكتور أشرف صبحى إلى أهداف المبادرة التى تتلخص فى إحداث إنماء ووعى لدى الشباب بالمتغيرات المجتمعة، وإشراكه فى إيجاد حلول لمجابهة الظواهر المجتمعية الدخيلة، وحشد الجهود الشبابية التطوعية فى خدمة المجتمع، وتحفيز الشباب للمشاركة فى صياغة وتطوير مجتمعاتهم المحلية.

وتتضمن المبادرة تنفيذ عدد من اللقاءات الحوارية وورش العمل والندوات والجلسات والموائد المستديرة يقودها الشباب، وتسليط الضوء على النماذج الشبابية الداعمة للشباب وأصحاب المواقف النبيلة تجاه تلك القضايا المجتمعية ، وإطلاق المبادرات التطوعية لخدمة المجتمع، وتستهدف المبادرة طلاب الجامعات والشباب فى المرحلة العمرية من 18 حتى 30 عاماً.

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة التركيز على تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الجهات الشريكة وخاصة الكيانات الشبابية بمختلف المحافظات وفق أجندة وجدول زمني يتم متابعته بصورة دورية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة .

حضر إطلاق المبادرة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور ماجد نجم خبير وحدة السياسات وتطوير الاعمال ومستشار وزير التعليم العالمي للجامعات الاوروبية، النائبة الدكتورة سهير عبد القادر استاذ فلسفة السياسة وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتورة جيهان حنفي مدير عام البرامج الكشفية والتطوعية، مصطفى عز العرب رئيس الاداء التنفيذي بوحدة السياسات، وعددا من الشخصيات العامة ورؤساء الكيانات الشبابية وممثلي منظمات المجتمع المدني، والإعلاميين.



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