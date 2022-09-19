وزير الدفاع يلتقى وزير الدفاع لجمهورية الهند

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 04:28 مساءً - إلتقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد / راجناث سينج وزير الدفاع بجمهورية الهند والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والهندية .

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة المصرية والهندية فى مختلف المجالات العسكرية ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين .

من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية الهند عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى ، متمنياً أن تشهد المرحلة القادمة دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكرى لكلا البلدين .

كما وقع السادة وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكرى تضمنت أهم الأنشطة التى تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة .

حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والهندية والسفير والملحق العسكرى الهندى بالقاهرة .