مصر بجانبكم.. مدبولى يسجل كلمة تأبين فى دفتر التعازى الملكية

جدة - نرمين السيد - وعقب مراسم الجنازة، سجل رئيس الوزراء كلمة تأبين فى دفتر التعازى الملكية، هذا نصها: "أتوجه بالنيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشعب وحكومة جمهورية مصر العربية، بأصدق التعازى إلى الملك تشارلز الثالث، فى وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية. إن الشعب المصرى يقف إلى جانب الشعب البريطانى فى هذه اللحظة الحزينة، ويتمنى له استمرار التقدم والازدهار".

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