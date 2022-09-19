وزير الاتصالات يطمئن على الإنترنت فى قرى «حياة كريمة» بقنا

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم الإثنين، موقع أعمال تطوير البنية التحتية للاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية بقرية الحلة التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ المشروع الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، رافقهما المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد المصرى، وعدد من قيادات الشركة المصرية للاتصالات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطلع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ما تم إنجازه من أعمال تطوير للبنية التحتية للاتصالات بقرية الحلة، حيث انتهت الشركة المصرية للاتصالات من تنفيذ الشبكة بنسبة 100% وتركيب 4 كبائن بإجمالى عدد 232 بوكس، وتشغيل خدمات الألياف الضوئية إلى المنازل FTTH.

كما تفقد الوزير والمحافظ أحد منازل القرية التى تم توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة إليها مؤخرا ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأشار الوزير إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعد مشروع قومى شامل تتضافر من خلاله جهود كل قطاعات الدولة من أجل النهوض بالقرى المصرية، موضحا دور الوزارة فى المشاركة بتنفيذ مستهدفات المبادرة من خلال تطويع أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإضفاء البعد التكنولوجى ودمجه بعراقة القرية المصرية الأصيلة على النحو الذى يسهم فى الارتقاء بالأحوال المعيشية لأهالى قرى المبادرة وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا الرقمية للحصول على فرص متميزة فى التدريب والعمل بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تنفذ عددا من المشروعات التى تستهدف تطوير البنية التحتية المعلوماتية لتكون الركيزة الاساسية لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بقرى "حياة كريمة"، حيث تشمل المشروعات 4 محاور رئيسية وهى ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتطوير مكاتب البريد، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول، فضلا عن تنفيذ برامج لنشر الثقافة الرقمية وبناء القدرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات، والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى "حياة كريمة".

وقال محافظ قنا إن مشروعات تطوير البنية التحتية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى "حياة كريمة" تجرى على قدم وساق، حيث يجرى تنفيذ 86 مشروعا بقطاع الاتصالات، تم خلالها الانتهاء من تركيب 450 وحدة تجميع ذكية (MASN)، التى تعتمد على تقنية الألياف الضوئية، وتقوم بدور الوسيط بين هواتف العملاء وبين الشبكة الأم، ويستفيد منها 97 ألفا و216 عميلا.

وأضاف الداودى أنه تم الانتهاء من إحلال العملاء على شبكة الألياف الضوئية بدلا من الشبكة النحاسية فى 5 قرى ضمن حياة كريمة وهى (الحلة، الشعرانى، جزيرة مطيرة، الجمالية) بمركز قوص، وقرية المراشدة بمركز الوقف بإجمالى 1224 عميلا، وجار العمل بباقى القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية.