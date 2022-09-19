تابلت المعلم.. آليات «التعليم» لتصحيح الأسئلة المقالية بالثانوية إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال مشاركته فى تكريم أوائل الشهادات العامة بمحافظة الجيزة، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسى الجديد 2022- 2023، سيكون إلكترونيا بالكامل، ولن يكون هناك تدخل للعنصر البشرى.





وأثار هذا التصريح عدة تساؤلات لدى أولياء الأمور، بشآن آلية تصحيح الأسئلة المقالية إلكترونيا دون الإخلال بمصلحة الطلاب، خصوصا بعد تصريح الوزير المتعلق بعودة الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة بنسبة 30% من الامتحان، بينما تخصص نسبة الـ70% المتبقية لأسئلة الاختيار من متعدد بنظام "البابل شيت".

بدوره قال مصدر مطلع داخل وزارة التربية والتعليم لـ"دوت الخليج"، إن الوزارة تدرس حاليا عدة خيارات بالاستعانة بخبراء التعليم، لحسم آلية تصحيح الجزء المقالى بامتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، بما يحفظ حقوق الطلاب ويراعى الاختلاف فيما بينهم من ناحية السرد والتعبير.

وأضاف المصدر، أنه من بين تلك الآليات وضع أكثر من إجابة استرشادية بنموذج الإجابة، يستعين بها المعلمين المنوطين بالتصحيح، بدلا من الإجابة النمطية الواحدة، وتصحيح الأسئلة المقالية بشكل منفصل عن أسئلة الاختيار من متعدد من خلال إرسالها على جهاز "التابلت" أو الكمبيوتر المعلم للتصحيح، ثم مراجعتها من خلال معلمين آخرين واعتماد الدرجة التى يستحقها الطالب.

وأوضح أنه فى البداية سيتم مسح كل أوراق إجابات الطلاب بالماسح الضوئى، ومن ثم إدخال أسئلة الاختيار من متعدد إلى طريق التصحيح الإلكترونى، وإرسال الأسئلة المقالية للمعلمين على أجهزة "التابلت" للتصحيح كذلك.

وزير التعليم: قواعد دقيقة للتصحيح

وفى تصريح سابق للوزير عبر إحدى مجموعات "واتس آب"، قال إن عهد التصحيح اليدوى لامتحانات الثانوية العامة انتهى، مشيرا إلى أن الأسئلة المقالية سيتم تصحيحها إلكترونيا من خلال "تابلت" المعلم وفقا لقواعد دقيقة.

وأكد الوزير إنه سيقدم عرضا تفصيليا للرأى العام، بكل ما يخص امتحانات الثانوية العامة، مطالبا الجميع بالانتظار.

وشدد الوزير، أن مصلحة الطالب خط أحمر، وبالتالى لا مجال للأخطاء فى تصحيح الامتحانات، داعيا الجميع للاطمئنان.

وقال إن الوزارة ستكون واضحة مع الجميع، فلا بد أن يعرف الطالب ما المطلوب منه، وأن يكون المعلم قادرا على القيام بمهامه، ونظام الامتحانات معروف ومعلن للجميع من البداية.

وينطلق العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة، اعتبارا من السبت الموافق الأول من أكتوبر المقبل، وكان وزير التربية والتعليم صرح بأن كل ما يتعلق بالعام الدراسى الجديد سيكون معلنا ومحددا قبل بدء الدراسة.