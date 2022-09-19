رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يبحث مع مدير المشروع المصري الكوري إعداد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية، عقد د. محمد شكر ندا القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، اجتماعًا مع البروفيسور تشوي مدير المشروع المصري الكوري لإنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة والوفد المرافق له؛ لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الأفكار والرؤى بين الجانبين.

وتناول اللقاء بحث ومُناقشة سُبل الإعداد لتفعيل برنامج حاسوبي لنظام الإدارة الأكاديميةAcademic Management System for Accreditation الخاص بالاعتماد والجودة بالتعاون مع الجانب الكوري الجنوبي.

وأوضح د. ندا أن نظام الإدارة الأكاديمية هو برنامج يتم تطويره خصيصًا لجامعة بني سويف التكنولوجية من خلال التعاون الكوري الجنوبي ليخدم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ويضم هذا البرنامج العديد من الوظائف، حيث يمكن من خلاله رفع وتعديل المُقررات الدراسية من خلال عضو هيئة تدريس، وكذلك وضع وتسكين المواد الدراسية بمختلف التخصصات، ويتم رفع المُقررات الدراسية والمهام الطلابية وملفات تحسين الجودة لكل مقرر دراسي، وتسكين وظائف ومهام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على البرامج الدراسية، كما أنه يمكن للطلاب في نهاية العام الدراسي تقييم الأداء بالعملية التعليمية، وتقييم المحتوى الدراسي وإرساله من خلال هذا البرنامج، وهو ما يُمثل نقلة نوعية تسعى الجامعة لتحقيقها خلال العام الحالي لتحسين جودة الأداء، وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية نحو التطور كجامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، من خلال خطة الجامعة التنفيذية لتقديم خدمات تعليمية مُميزة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه من المُخطط العمل بهذا البرنامج بدءًا من العام الدراسي الجديد 2022/2023 وفي حالة العمل به، سيمثل هذا البرنامج نقطة قوة للجامعة، لأنه سيدعم عملية ميكنة الإدارات الموجودة بالجامعة، كما أن هذا البرنامج الحاسوبي يسمح بإضافة برامج دراسية أخرى عليه، كما أن تم عقد دورات تدريبية للقائمين بالعمل من هيئة تدريس والعاملين أثناء وجود الخبراء الكوريين في الفترة الحالية لتدريبهم على العمل بهذا البرنامج.

وأكد د. ندا على أن التعاون بين الجامعة والجانب الكوري يشهد تطورًا كبيرًا في مجال التبادل الثقافي والعلمي خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تعميق آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي والتكنولوجي في مختلف المجالات، والعمل على دعم العلاقات الثقافية والتعليمية بين الجانبين في المجالات التكنولوجية وفقًا لرؤية الدولة للتنمية المُستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنفيذًا لخطة الدولة للتنمية الصناعية والتكنولوجية، وهو ما يؤكد على قدرة الجامعة على إعداد جيل من الشباب يكون قادرًا على المنافسة بقوة فى سوق العمل.

جدير بالذكر أن جامعة بنى سويف التكنولوجية كانت قد استقبلت وفودًا من الخبراء الكوريين المُتخصصين في مجالات علمية مختلفة؛ بهدف رفع الكفاءة العلمية والعملية لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، ومُتخصصي المعامل بالجامعة وتأهيلهم بما يتناسب مع مُخرجات التعليم التكنولوجي، والإلمام بالتطبيقات المختلفة، وأساليب التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتوظيفها في البرامج الدراسية التي تُقدمها الجامعة.