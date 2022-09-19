نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة المولد النبوي الشريف || تعرف على الموعد الرسمي لمولد النبي من هُنــا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق غرة شهر ربيع الأول، وهو شهر ميلاد أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال خلال تصريحاته أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر ربيع الأول ستولد مبشارة بعد حدوث الاقتران، وسيحدث هذا الاقتران بحلول الحادية عشر مساءاً حسب التوقيت المحلي للقاهرة، وسيوافق يوم الأحد 29 صفر 1444.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث أن موعد إجازة المولد النبوي الشريف، سيكون يوم 8 أكتوبر 2022، وذلك لأن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الاثنين 26 سبتمبر 2022، سيكون هو المتمم لشهر صفر 1444، ويكون الثلاثاء 27 سبتمبر هو غرة شهر ربيع الأول، وتعتبر مصر من أولى الدول التي تحتفل بتلك المناسبة العظيمة بمولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.

وتقوم حكومة جمهورية مصر العربية بمنح موعد إجازة المولد النبوي الشريف كإجازة رسمية، وتعتبر أخر أجازة سوف يحصل عليها العاملين بمصر لهذا العام 2022، وإلى الآن لم تقم حكومة مصر بالكشف عن أي تفاصيل بخصوص أجازة المولد النبوي الشريف للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، ولكن من المقرر أن يتم الكشف عنها بشكل رسمي من قبل رئاسة مجلس الوزراء المصري وذلك عند الاقتراب من حلول موعدها، وذلك بحسب ماهو متبع من اجراءات، وسيتم تطبيقها بشكل رسمي في مختلق القطاعات عقب الإعلان.

ولأن موعد إجازة المولد النبوي الشريف هو يوم مقدس لكل المسلمين والمصريين، فيكون عطلة رسمية في الدولة، ويوافق يوم السبت الثامن من شهر أكتوبر 2022، ويصادف أن تسبقه عطلة رسمية وهي ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، وهو يوم انتصار مصر في حرب 1973 مع العدو الصهيوني، وستكون هذه العطلات هي الأخيرة لهذا العام 2022، بإفتراض عدم وجود أي عطلات رسمية في شهر سبتمبر هذا العام، ولأن الأعياد الرسمية هي الأعياد الدينية للمسلمين والمسيحين، فيتم الاحتفال بها في الكثير من المناسبات الدولية في مصر، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل الأجازات لشهر أكتوبر من خلال الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وذلك من خلال إعلان رسمي يبث عبر التليفزيون الرسمي للدولة.