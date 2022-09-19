نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم من خلال موقع te.eg المصرية للإتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من أكثر الموضوعات بحثاً على مواقع الانترنت والسوشيال ميديا من جميع أنحاء محافظات الجمهورية، ويمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضى عن طريق خطوتين سنعرضهم لكم من خلال موضوعنا اليوم، ويمكن أيضاً من خلال الاتصال التليفونى من التليفون الارضى بالخدمة الصوتية عن طريق رقم الهاتف 19777 أو عن طريق التواصل أون لاين عبر الموقع الرسمى لشركة المصرية للاتصالات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

أتاحت شركة WE المصرية للإتصالات خدمات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، وبجانب ذلك أتاحت العديد من خدمات الدفع لتسهيل سداد فاتورة التليفون الأرضي للمواطنين وذلك من خلال التالي:

التوجه الى مقر شركة المصرية للاتصالات او فرع WE.

الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الاراضى والدفع من خلاله.

الدفع من خلال خدمة فودافون كاش او خدمة امان.

الدفع من خلال ماكينات الصراف الالى والبنك الاهلى المصرى.

يمكن السداد من خلال خدمة سداد او خدمة خدماتى او خدمة ممكن او خدمة مصارى.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

يمكن للمواطنين في جميع محافظات مصر إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وذلك لسداد المستحقات عن شهر سبتمبر 2022، وباقي الشهور الأخرى ويتم ذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات .

. اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون.

إدخال كود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي.

الضغط على اظهر الفواتير لتظهر لك الفاتورة الخاصة بك.

أسعار مكالمات التليفون الأرضي

ويتساءل المصريين عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وظهور قيمة الفاتورة المستحقة، عن أسعار مكالمات التليفون الأرضي وتكلفة اجراء المكالمات، وكانت كالتالي: