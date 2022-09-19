جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة مع نظيره الصومالى بيحى ايمان حجيه، وزير العمل الصومالى، وإلياس شيخ عمر، سفير دولة الصومال فى مصر، اليوم الإثنين، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى فى دورته (48)، والذى تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى بدأت فعالياتها أمس الأحد، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال" من 21 دولة عربية.
فى بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بنظيره الصومالى، والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات المصرية الصومالية فى شتى المجالات، وحرص الدولة المصرية على الوقوف مع شقيقتها الصومال فى جميع الأوقات، خاصة فى مجالات العمل والتدريب المهنى التى تمتلك فيه الدولة المصرية خبرة كبيرة.
من جانبه قدم وزير العمل الصومالى، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال وطيب الإقامة، مشيداً بالعلاقات المصرية الصومالية على مر السنوات، مؤكدا أن مصر قدمت كل الدعم للصومال فى شتى المجالات لتتعافى تدريجياً وتحقق النمو والاستقرار ومنها على سبيل المثال لا الحصر 550 منحة دراسية فى الجامعات المصرية لأبناء دولة الصومال.
كما أكد وزير العمل الصومالى أن دولته بدأت بالفعل خطة لبناء مؤسسات الدولة مرة أخرى وإعادة هيكلتها، والتى من صميم دور وزارة العمل، والقائمة على بناء العامل الصومالى محور وأساس تلك الخطط والاستراتيجيات، والتى تحتاج فيها الصومال إلى الاستفادة من خبرات ودعم الدولة المصرية لتدريبه واصقال مهارته بخبرتها الرائدة فى هذا المجال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: حريصون على دعم الشركاء الاجتماعيين فى إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.