القوى العاملة: حريصون على دعم الشركاء الاجتماعيين فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، استعداد الوزارة لتدريب العمالة الصومالية على متطلبات سوق العمل، موضحا أن الدولة المصرية حريصة على تقديم الدعم إلى قارة إفريقيا من أجل تحقيق تقدمها واستقرارها، ومعربا عن ترحيبه بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين فى القارة السمراء.





جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة مع نظيره الصومالى بيحى ايمان حجيه، وزير العمل الصومالى، وإلياس شيخ عمر، سفير دولة الصومال فى مصر، اليوم الإثنين، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى فى دورته (48)، والذى تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى بدأت فعالياتها أمس الأحد، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال" من 21 دولة عربية.

فى بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بنظيره الصومالى، والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات المصرية الصومالية فى شتى المجالات، وحرص الدولة المصرية على الوقوف مع شقيقتها الصومال فى جميع الأوقات، خاصة فى مجالات العمل والتدريب المهنى التى تمتلك فيه الدولة المصرية خبرة كبيرة.

من جانبه قدم وزير العمل الصومالى، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال وطيب الإقامة، مشيداً بالعلاقات المصرية الصومالية على مر السنوات، مؤكدا أن مصر قدمت كل الدعم للصومال فى شتى المجالات لتتعافى تدريجياً وتحقق النمو والاستقرار ومنها على سبيل المثال لا الحصر 550 منحة دراسية فى الجامعات المصرية لأبناء دولة الصومال.

كما أكد وزير العمل الصومالى أن دولته بدأت بالفعل خطة لبناء مؤسسات الدولة مرة أخرى وإعادة هيكلتها، والتى من صميم دور وزارة العمل، والقائمة على بناء العامل الصومالى محور وأساس تلك الخطط والاستراتيجيات، والتى تحتاج فيها الصومال إلى الاستفادة من خبرات ودعم الدولة المصرية لتدريبه واصقال مهارته بخبرتها الرائدة فى هذا المجال.