جولة تفقدية مفاجئة لمحافظ المنيا على المستشفيات والمراكز الطبية

جدة - نرمين السيد - أجرى أسامة القاضى، محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية، داخل مدينة المنيا، للاطمئنان على مدى الالتزام التام بتقديم خدمات طبية لائقة للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى تقصير، بالإضافة للمرور على مخازن الادوية والصيدليات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.





وأكد محافظ المنيا، اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية فى المحافظة، حيث حظيت محافظة المنيا بافتتاح عدد من المشروعات القومية فى القطاع الطبى ولازال العمل يجرى فى تطوير وإنشاء مشروعات أخرى، فضلا عن إنشاء ورفع كفاءة وتطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شملت جولة المحافظ، المرور على معهد الأورام بحى وسط المدينة، ومستشفى مصر الحرة بحى غرب المدينة، والمخزن الإقليمى للتموين الطبى "إدارة تموين الدواء" ومستشفى التأمين الصحى بحى شمال المدينة، وذلك بحضور الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد رسلان مدير فرع هيئة التأمين الصحى، الدكتور ياسر محمد مدير معهد الأورام الدكتورة ميرفت سعد، مدير الإدارة العامة للطب العلاجى بالمديرية، الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا.

تفقد المحافظ، أقسام الاستقبال والطوارئ، عيادة الجرعات، أشعة الرنين والاشعة المقطعية، العناية المركزة، عيادة الأمراض الوراثية، أقسام الأطفال، حيث اطمئن على تواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى انتظام سير الأعمال، موجها بحسن معاملة المرضى، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفيات، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة، حيث أشادوا المرضى بجودة الخدمات الطبية المقدمة بمعهد الأورام.

وخلال جولة المحافظ بمستشفى مصر الحرة، وجه "القاضى" بتوفير عدد كاف من المقاعد للمترددين على المستشفى، كما حرص المحافظ على متابعة إجراءات صرف الألبان لعدد من الأطفال للتيسير على الأهالى، كما راجع المحافظ خلال جولته دفاتر القيد بالمخزن الإقليمى للتموين الطبى.

وتفقد محافظ المنيا خلال جولته، أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتى قاربت على الانتهاء بمستشفى التأمين الصحى، حيث تابع مسار المرضى داخل قسم الاستقبال وتفقد عددا من مراحل التطوير التى تم تشغيلها ومنها وحدة العناية المركزة الجديدة بسعة 14 سريرا ووحدة رعاية القلب لخدمة قسطرة القلب ومرضى القلب بسعة 6 أسرة، لتصبح السعة الإجمالية لمستشفى التأمين الصحى 32 سرير، كما وجه المحافظ القائمين على أعمال التطوير، بتكثيف أعمال التجميل والنظافة بمحيط المستشفى و بالسور الخارجى.