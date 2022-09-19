حسن شحاتة يلتقى أمين اتحاد نقابات العمال العرب

جدة - نرمين السيد - التقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب جمال القادرى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى المنعقد خلال هذه الأيام بالقاهرة بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من 21 دولة عربية.





فى بداية اللقاء رحب الوزير بجمال القادرى، والوفد المرافق له، مؤكدا دور العمال العرب فى التنمية، ومشيدا بمواقف الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب تجاه القضايا القومية فى الوطن العربى، وحرصه على تنظيم و تأهيل العمال العرب للمشاركة فى بناء المجتمع ومواجهة كافة التحديات الراهنة. من جانبه قدم "القادرى" التهنئة لوزير القوى العاملة على ثقة القيادة السياسية فيه، وإسناد حقيبة وزارة القوى العاملة له فى إطار التغييرات الوزارية الأخيرة، موضحا أن الوزير حسن شحاتة يمتلك شخصية وخلفية نقابية قادرة على تحقيق التوازن والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية من أجل بيئة عمل متميزة تسهم فى التنمية التى يحتاجها الوطن العربى خاصة فى المرحلة الراهنة، معبرا عن ثقته فى الوزير على استمراره فى دعم دور العمال العرب كشركاء اجتماعيين ضمن منظومة الثلاثية التى تضم الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

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