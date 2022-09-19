حزب التجمع: لجنة العفو الرئاسى تؤدى أعمالها بوتيرة جيدة ودمج المفرج عنهم ضرورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 01:30 مساءً - أكد عماد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، أن لجنة العفو الرئاسي تواصل عملها لمن ينطبق عليهم الشروط الموضوعة مسبقا، مشيرا إلى أنها تؤدي أعمالها بوتيرة سريعة وجيدة، خاصة وأن بعض الملفات المفرج عنهم تحتاج إلى دراسة متأنية للتدقيق في انطباقها مع الشروط الموضوعة، وعدم التورط في أعمال العنف أو القتل.

وأشار المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إلى أن مباشرة أعمال دمج المفرج عنهم يمثل ضرورة لفتح صفحة جديدة مع الشباب، ويسهل إعادتهم للحياة بشكل طبيعي بتوفير فرص عمل لهم، ورفع هؤلاء من قوائم الممنوعين من السفر، وغيرها من الإجراءات التي تؤدي لإدماجهم في المجتمع من جديد.

وأوضح أن كل من أخطأ فى حق الوطن أو شارك فى الإرهاب لن يشملهم العفو الرئاسي، وكل قرارات العفو الرئاسى تساهم فى خلق نوع من الاتفاق على أرضية مشتركة لإنجاح الحوار الوطنى للوصول إلى اتفاق فى كافة القضايا، وكذلك الدعم الغير المباشر من الرئيس بالإفراج عن المحبوسين من حلف 30 يونيو.