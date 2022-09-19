الأوقاف تفتتح 28 مسجدا الجمعة المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 01:30 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 28 مسجدًا الجمعة المقبل، منها 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و3 مساجد صيانه ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 يونيو حتى تاريخة 185 مسجدًا، منها 160 مسجدًا جديدًا وإحلالًا وتجديًا و25 مسجدًا وصيانة.

وتنظم وزارة الأوقاف، مساء اليوم، أمسية ابتهالية كبرى لـ 10 مبتهلين، وذلك بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، عقب صلاة العشاء، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.