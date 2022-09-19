السكة الحديد : تزامناً مع الانتهاء من تطوير برج اشارات الاسكندرية......

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 01:29 مساءً - تزامناً مع الانتهاء من تطوير برج اشارات الاسكندرية ضمن خطة تطوير منظومة الاشارات الجديدة على خط القاهرة / الاسكندرية والتى تعد جزء من خطة التطوير الشاملة التى تقوم بها وزارة النقل فى الوقت الحالى بكافة القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور السادة الركاب وتيسيراً عليهم تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعادة دخول عدد من القطارات لمحطتى الاسكندرية وسيدى جابر بدلاً من اختصارهم بمحطتى سيدى جابر ودمنهور والقيام منهما بعدد من القطارات الاخرى وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 20 / 9 / 2022 وبيانها كالآتى :

أولا ً : امتداد مسير بعض القطارات إلى محطة سيدى جابر و الاسكندرية:

1- امتداد مسير قطار 591 ( بورسعيد / الاسكندرية ) إلى محطة الاسكندرية بدلاً من سيدى جابر طبقا للجدول المقرر .

2- امتداد مسير قطار 935 ( الأقصر / الاسكندرية ) إلى محطة الاسكندرية بدلاً من محطة سيدى جابر طبقا للجدول المقرر.

3- امتداد مسير قطار 119 ( القاهرة / منوف / طنطا / الاسكندرية ) إلى محطة الاسكندرية بدلاً من محطة سيدى جابر طبقا للجدول المقرر.

4- امتداد مسير قطار 571 ( بورسعيد / الاسكندرية ) إلى محطة الاسكندرية بدلاً من محطةسيدى جابر طبقا للجدول المقرر.

5- امتداد مسير قطار 1211 ( القاهرة / الاسكندرية ) إلى محطة الاسكندرية بدلاً من محطة سيدى جابر طبقا للجدول المقرر.

6- امتداد مسير قطار 517 ( المنصورة / طنطا / الاسكندرية ) إلى محطة الاسكندرية بدلاً من محطة سيدى جابر طبقا للجدول المقرر .

7- امتداد مسير قطار رقم 21 ( القاهرة / الاسكندرية ) إلى محطة الاسكندرية بدلاً من محطة سيدى جابر طبقا للجدول المقرر.

8- امتداد مسير قطار 31 ( القاهرة / الاسكندرية ) إلى محطة الاسكندرية بدلاً من محطة دمنهور طبقاً للجدول المرفق .

9- امتداد مسير قطار 883 ( بيلا / سيدى جابر ) إلى محطة سيدى جابر بدلاً من محطة دمنهور طبقاً للجدول المرفق.

10- امتداد مسير قطار 889 ( شربين / سيدى جابر ) إلى محطة سيدى جابر بدلاً من محطة دمنهور طبقاً للجدول المرفق.

ثانيا : قيام بعض القطارات من محطة الاسكندرية وسيدى جابر :

1- قيام قطار 588 ( الاسكندرية / بورسعيد ) من محطة الاسكندرية الساعة 4:30 وفقاً للجدول المقرر بنفس التركيب الحالى .

2- قيام قطار 906 ( الاسكندرية / القاهرة ) من محطة الاسكندرية الساعة 7:00 وفقاً للجدول المقرر بنفس التركيب الحالى .

3- للقيام منها بقطار 688 ( الاسكندرية / ايتاى البارود / وردان ) من محطة الاسكندرية الساعة 15:10وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالى .

4- قيام قطار 572 ( الاسكندرية / بورسعيد ) من محطة الاسكندرية الساعة 15:55وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالى .

5- قيام قطار 118 ( الاسكندرية / طنطا / منوف / القاهرة ) من محطة الاسكندرية الساعة 17:20 وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالى .

6- قيام قطار 518 ( الاسكندرية / طنطا / المنصورة ) من محطة الاسكندرية الساعة 21:20 وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالى .

7- قيام قطار 36 ( الاسكندرية / طنطا ) من محطة الاسكندرية الساعة22:15وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالى .

8- قيام قطار 2 ( الاسكندرية / القاهرة ) من محطة الاسكندرية الساعة 2:25 وفقاً للجدول المرفق بنفس التركيب الحالى .

9- قيام قطار 802 ( سيدى جابر / بيلا ) من محطة سيدى جابر الساعة 7:45 وفقاً للجدول المرفق بنفس تركيب العربات الحالى.

10- قيام قطار 894 ( سيدى جابر – شربين ) من محطة سيدى جابر الساعة 17:10 وفقاً للجدول المرفق بنفس تركيب العربات الحالى .

ثالثا: على أن يتم استمرار اختصار باق وهى القطارات التى تم صدور تعليمات سابقة باختصارها فى محطة سيدى جابر لحين صدور تعليمات أخرى .

والهيئة دائما لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور السادة الركاب .