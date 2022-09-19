تنسيقية التأمين الصحى تعلن إطلاق خدمات طبية تفاعلية جديدة

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن الخدمات الطبية التفاعلية، تهدف إلى تقديم خدمة متكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظات على أعلى مستوى، وزيادة معدلات رضائهم عن الخدمات المقدمة، وتيسير التواصل مع المنتفعين، علاوة على مواكبة التقدم التكنولوجى والثورة الإتصالية الهائلة من خلال إتاحة منظومة تواصل متكاملة مع المواطنين، وتلبية متطلباتهم وتطلعاتهم نحو الحصول على أفضل خدمة ورعاية صحية بكل سهولة ويُسر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل، رقم (17)، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، وبعضوية المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث، من أجل تسريع وتيرة تطبيق المنظومة، وامتدادها إلى كافة المحافظات، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى مدة أقل من 8 سنوات قادمة، بما يسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية فى الجمهورية الجديدة.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى، خلال الاجتماع، عن زيادة أعداد المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، لافتًا إلى أن ذلك يعكس ثقة المواطنين فى المنظومة، ونجاح تطبيقها على أرض الواقع، ويؤكد العائد الصحى والإنسانى الضخم لها.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، على ضرورة استمرار الحملات التوعوية للمواطنين حول أهمية منظومة التأمين الصحى الشامل، وخدماتها ومميزاتها، كما وجه بوضع خطة توعوية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل حول الخدمات الطبية التفاعلية الجديدة، والتى سيتم إتاحتها تحت مظلة المنظومة لتصبح أكثر كفاءة، وتعزيز ثقة المواطنين بأكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر.

وناقش الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة سياسات الموافقات المسبقة بين الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تختص بمراجعة قائمة وإجراءات الموافقات المسبقة للخدمات والأدوية بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وفقًا للضوابط المعمول بها، وذلك لإتاحة كافة السبل لتيسير إجراءات إصدار الموافقات المسبقة، مما ييسر حصول المنتفعين على الخدمات الطبية والعلاج الدوائى بشكل أسهل وأسرع.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، خلال الاجتماع، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لمتابعة نقل الموازنات والأصول وغيرها، فى كل محافظة يتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها، وذلك بما يسهم فى سرعة التشغيل الرسمى للمنظومة بالمحافظات، بعد الاطمئنان على مرحلة التشغيل التجريبى لها.

وتابع: أنه سيتم تفعيل فروع هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الثلاث بمحافظة جنوب سيناء، اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، وذلك فى إطار إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة.

وأشار المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال الاجتماع، إلى ارتفاع معدلات سداد اشتراكات منتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، مضيفًا أنه خلال الفترة القادمة سيتم إتاحة خدمة التسجيل بالتأمين الصحى الشامل من خلال بوابة مصر الرقمية للراغبين فى التسجيل الإلكترونى، إضافة إلى أنه جارى الاتفاق على توفير منافذ بمكاتب الهيئة العامة للبريد تتيح خدمة التسجيل للمواطنين بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك علاوة على منافذ تسجيل المواطنين بمراكز ووحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين عن المنظومة.

ولفت، الدكتور حسام أبوساطى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى ازدياد أعداد المنشآت الصحية الحاصلة على درجة التسجيل والاعتماد، يومًا بعد يوم، مما يعكس تضافر وتكاتف جهود الجميع لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، وتشجيع الانضمام إليها، ومطابقتها لأحدث معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، الركيزة الأساسية فى نجاح تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى.

وأكد الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل على أعلى مستوى داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة، لافتًا إلى بذل أقصى جهد لاستكمال نجاحات المنظومة، وامتدادها إلى كافة محافظات مصر، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل، أنشأت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعظيم التعاون بين هيئات التأمين الصحى الشامل الثلاث، وتسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظات.

شارك الاجتماع أعضاء اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل: المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور حسام أبوساطى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية.

ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، هشام شندى، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والدكتور جمال رطبة، المستشار المالى للهيئة والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتورة سالى عبدالرؤوف، مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب المدير التنفيذى، والدكتورة هبة عبدالعزيز، عضو بالمكتب الفنى لرئيس هيئة الرعاية الصحية، وغيرهم.