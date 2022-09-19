وزيرة التضامن تشدد على أهمية تعزيز صحة المرأة لإحراز تقدم فى مسار التنمية

جدة - نرمين السيد - شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى مؤتمر إطلاق مبادرة ومنصة "نعم" نادى العربية المنجزة، بمقر جامعة الدول العربية بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والوزير المفوض طارق النابلسى مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة نادية شعيب مدير مؤسسة "محمد شعيب" الخيرية، والدكتور أحمد مرسى، المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد المتوسطى لسرطان النساء، ورابطة أطباء السرطان العرب.





وعبرت الوزيرة، عن سعادتها بالمشاركة فى إطلاق منصة "نعم"، التى هى اختصار لتعبير "نادى العربية المنجزة"، والهادفة إلى ربط السيدات العربيات المنجزات وتسليط الضوء على قصص كفاحهن، منوهة بأن هناك رباطا وثيقا يجمع النساء العرب حول قضايا واحدة حيث إن الثقافة واحدة إلى حد كبير والتاريخ الاجتماعى والوطنى مشترك، وكثير منهن برزن فى دعمهن لأوطانهن فى وقت الأزمات سواء فى فترات الاستعمار أو فى فترات الثورات العربية الأخيرة وتحول تلك الثورات لمهمة جليلة تتمثل فى بناء الأوطان من جديد.

وشددت على أهمية تعزيز صحة المرأة من أجل إحراز تقدم فى مسار التنمية، حيث إن معظم السيدات العربيات يهملن فى صحتهن ويعطين الأولوية للشئون المنزلية وللأطفال وللأسرة فى حين أن صحة الأسرة بأكملها وأمان الأطفال معلق بصحة المرأة التى تساهم بدورها فى تنمية الأسرة والمجتمع.

وأشادت القباج بالدكتورة ناديه شعيب كرئيسة لمؤسسة خيرية عربية تهتم بوضعية المرأة، وقد أُدرج اسم الدكتورة شعيب على مدار 6 سنوات من بين أقوى 100 امرأة بالعالم من قبل مجلة فوربس، متمنية أن يتم توظيف قدراتها وخبراتها فى إطلاق هذه المنصة والتى ستساهم فى إبراز أسماء السيدات المنجزات فى مجال عملهن لتشجيعهن على الإبداع والتنافس والحصول على أعلى ترتيب على مستوى الوطن العربى والعالم، وأضافت أن نجاح ونصرة أى امرأة عربية هو بمثابة إنجاز ونصرة للوطن العربى كله.

ووجهت الوزيرةن التحية إلى رئيس الجمهورية وللقيادة السياسية التى أولت أهمية خاصة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية التى تؤدى بدورها إلى رفعة شأن النساء وكفالة حقوقهن، وإلى فتح مجالات عديدة أمام فى تعزيز المشاركة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلى توليها مناصب قيادية وتمثيلها القوى فى المجالس النيابية بأكثر من 25%، كما أن تخصيص عام 2022 كعام للمجتمع المدنى هو اعتراف ضمنى من القيادة السياسية بقيمة المجتمع المدنى ومشاركته الهامة فى كافة المشروعات القومية والحقوقية، وجاء هذا موازيا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان فكان هناك مناخ داعم لمناصرة حقوق النساء وغيرهن من الفئات التى طالما اعتقد المجتمع أنها ضعيفة إلا أنها تحوى على قوة خفية تبرز وتتألق كلما مددنا لهم يد العون والمساندة والتمكين، فهناك أمثلة كثيرة لنساء رائدات فى العمل المهنى والأهلى والتنموى.

وأوردت القباج أن الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الصحة تساهم بحوالى 30% فى سد الاحتياجات الاجتماعية وبصفة خاصة فى المناطق الريفية والنائية، وعبرت عن تقديرها للجمعيات العاملة فى اكتشاف وعلاج مرض السرطان مثل جمعية بهية، و57357، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان، وشفا الأورمان، والجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، وأيادى المستقبل، وشريف عمر وغيرها من الجمعيات الصحية الأكثر انتشارا فى المناطق الريفية والمناطق التى تم تطويرها لتصبح مناطق صحية آمنة، مع إيلاء أهمية خاصة للنساء فى فترة الحمل والولادة.

وأووضحت القباج أن الرائدات الاجتماعيات يلعبن دورا محوريا فى تنمية الوعى، ووجه رئيس الجمهورية بزيادة عددهن إلى 20 ألف رائدة، خاصة أن الرائدات هى التى تزور المنازل ويطرقن أبواب نساء، حيث يعملن على تعزيز الوعى المجتمعى والتنموى، مضيفة أن الوزارة ستقوم بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع قبل نهاية الشهر الجارى، حيث سيتم الإعلان على قاعدة بيانات موحدة للمتطوعين مصنفين بالعمر والنوع، وبمجال التطوع، وبالموقع الجغرافى، حتى يتم تنظيم الجهود للوصول إلى أكثر الفتيات والنساء احتياجا للرعاية الصحية، وللتعليم أو محو الأمية، وللمعرفة وللوعى، وللدعم الاقتصادى.

وتخصص الوزارة 75% من المشروعات متناهية الصغر للسيدات وبصفة خاصة النساء المعيلات لتمكنيهن اقتصاديا، وذلك تقديراً للمحور الإنتاجى والانجابى للمرأة، كما يتم التعاون مع مؤسسات وجمعيات أهلية من خلال العيادات والمستوصفات وعيادات 2 كفاية للعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومع الهيئات الدولية المعنية.

وطالبت القباج، بضرورة التخلى عن الممارسات السلبية ضد النساء والفتيات العربيات من الاتجار بالبشر، زواج الاقارب، الزواج المبكر والعنف ضد الفتيات والنساء وحرمانهن من التعليم والحصول على الرعاية الصحية اللائقة، موجهة التحية لكل الأسر المنتجة التى تشرف عليها الوزارة وأمهات الشهداء والعاملات فى الظروف الصعبة.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الوزارة تقوم بتوثيق قصص هؤلاء الفتيات، كما لدينا مرصد إعلامى يرصد كافة الممارسات والصورة السلبية للمرأة فى الاعلام وممارسات العنف ضد الأطفال والنساء.