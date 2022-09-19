أسوان: تجهيز 11 مستشفى و112 مركزا طبيا ضمن التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية أنه يجرى الاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان بنهاية العام الجارى؛ لتوفير الخدمة الصحية المتكاملة بجودة عالية لأكثر من 1.6 مليون نسمة.





وقال المحافظ - فى بيان اليوم الاثنين - إن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة للإسراع بالأعمال الإنشائية المتبقية مع أعمال التجهيزات الطبية لتصبح 11 مستشفى و112 مركزًا طبيًا ووحدة طب أسرة جاهزة للتشغيل الفعلى، وذلك بعد أن تجاوزت نسبة تسجيل المواطنين على مستوى المحافظة الـ70% من المستهدف تسجيلهم بالمنظومة.

وأشار إلى أنه يجرى نهو أعمال التشطيبات النهائية والتجهيز لمستشفيات حورس بإدفو والرمد بأسوان والمسلة للحميات، إلى جانب الإسراع لإنهاء الأعمال الإنشائية بمستشفيات كوم أمبو ودراو ونصر النوبة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إدخال المرافق العامة لمستشفى حورس بإدفو بتكلفة 24 مليون جنيه من خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، مضيفًا أن مستشفى حورس تجاوزت تكلفته الإنشائية أكثر من 600 مليون جنيه، وهى تخدم أكثر من نصف مليون نسمه، وتضم ثلاثة مبانٍ تضم 170 سريرًا فى جميع التخصصات والأقسام، وأيضًا 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، بجانب قسم غسيل كلوى يحتوى على 63 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 21 حضانة و20 سرير عناية مركزة، علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء.