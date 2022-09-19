وزير القوى العاملة: لا بديل عن العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أنه لا بديل عن العمل العربى المشترك لمواجهة كل التحديات الدولية الراهنة والتى تنعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خصوصا فى البلدان النامية.





وأوضح أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية المعروض للنقاش فى مؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا فى القاهرة والذى يأتى تحت عنوان: "الاقتصاد الوطنى وقضايا التشغيل" فرصة لترسيخ مبادئ المجتمع الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة فى إطار الجمهورية الجديدة نحو الرقمنة وتوفير برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات، مشيرا أيضا إلى موقف مصر الثابت تجاه القضايا العربية، وحرصها على تحقيق الاستقرار والسلام الشامل.

جاء ذلك خلال كلمة، وزير القوى العاملة رئيس وفد مصر الثلاثى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، اليوم الاثنين خلال فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربى، الذى تنظمه منظمة العمل العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، فى الفترة من "18 حتى 25 سبتمبر 2022 الجارى"، بالقاهرة، ويشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة، لبحث ملفات تخص قضايا، وتحديات تواجه عالم العمل فى الوطن العربى، ومناقشة تقرير المدير العام للمنظمة فايز المطيرى بعنوان "الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل"، وتقديم توصيات بشأن دعم التنمية، والنمو الاقتصادى، وتوفير فرص عمل.

وبدأ الوزير كلمته بتوجيه التهنئة إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى على ثقة المؤتمر به، والتمديد له لفترة جديدة، أملا المزيد من التعاون، والأنشطة خلال الفترة المقبلة، كذلك تهنئة يونس سكورى، وزير الإدماج الاقتصادى والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمغرب، لرئاسته هذه الدورة، متمنياً له التوفيق والنجاح، والخروج بتوصيات تخدم قضايانا العربية المشتركة.

وقال الوزير: "إنه لمن دواعى سعادتى أن أتحدث إليكم مجدداً خلال فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربى، الذى يحظى بخصوصية، كونه يضم نخبة متميزة من أطراف العمل العرب الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، وهى "الثلاثية" التى تتميز بها منظمة العمل العربية، والتى تسعى باستمرار نحو عالم عمل أفضل، يُسهم فى التنمية المنشودة، ويُرسخ مبادئ العمل العربى المشترك، الذى لا بديل عنه طالما إردنا مواجهة التحديات الراهنة، التى أصابت العالم أجمع مؤخرا، والمتمثلة فى تداعيات فيروس كورونا، وأثار الحرب الروسية – الأوكرانية، تلك التحديات التى رصدتها وبالأرقام، تقارير ودراسات رسمية عربية ودولية، وقالت إنها أثرت بشكل مباشر على "عالم العمل" بسبب الأثار الاقتصادية والاجتماعية التى هددت جميع بلدان العالم لا سيما "الدول النامية"، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية تاريخية، نحو التعاون والعمل المشترك، والاستخدام الأمثل لثرواتنا العربية التى حبانها الله بها، وصناعة سوق عمل عربى مُتحد، تتوفر له كل إمكانيات النجاح، والأيدى العاملة المُدربة والماهرة، وقائم على "تكامل اقتصادى"، فى ظل سياسات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل وخدمات الحماية الاجتماعية، فى ظل دور أكبر وفعال لأطراف العمل الثلاثة، والشركاء الاجتماعيين فى دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق "الأهداف القومية".

وأضاف الوزير: "إنه فى هذا السياق نُثّمنَ تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى وعنوانه "الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل"، الذى يرصد بمنهجية ووعى، ذلك التأثير الذى أحدثه "التحول الرقمى" على العديد من الدول التى تبنَّتْه وجنت ثماره، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية فى المستقبل القريب، من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة "التحول الرقمى" فى اقتصاداتها، ويضع بين يدى أطراف الإنتاج مقترحات وتوصيات عملية ملموسة، لكيفية تسخير هذه التقنيات، والاستفادة مما توفره من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة، لدفع عجلة التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتوسيع قاعدة فرص العمل المستقبلية، بما يساعد على القضاء على البطالة أو خفض معدلاتها".

وأوضح الوزير: "إن حكومة بلادى وهى فى طريقها إلى عالم "التكنولوجيا الحديثة"، و"رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها"، والاستخدام الأمثل للفرص التى تقدمها التكنولوجيا الحديثة فى مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل، وتوفير العمالة الماهرة والمدربة التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، تخطو خطوات ثابتة نحو "الجمهورية الجديدة" التى أطلقها، وأرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بما يتوفر فيها من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة، تدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، وترفع معدلات النمو الاقتصادى، وتُوسِع قاعدة فرص العمل المستقبلية.. كما أن بلادى التى تمتلك رؤية واضحة للاتجاه المستمر نحو "مجتمع رقمى" يعتمد على "المهارات" و"الوظائف الرقمية" و"الابتكار"، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات،وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة الوطنية، تواصل سياساتها الواضحة أيضا لمواجهة كل التحديات، بإطلاق برامج "حماية اجتماعية" عنوانها "الحياة الكريمة" للمواطنين.

كما تواصل دورها الريادى لخدمة كل القضايا العربية، والوقوف بجانب أشقائها العرب من أجل التنمية والإستقرار، لا سيما الدعم اللامحدود إلى حق الفلسطينيين فى تحرير أراضيهم، وتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة العربية.